Tour of Britain 2024, Stephen Williams concede il bis nella terza tappa. Zambanini terzo

Il Tour of Britain 2024 continua ad essere un affare di Stephen Williams. Dopo aver vinto la seconda tappa e indossato la maglia di leader della classifica generale, il britannico della Israel Premier Tech ha concesso il bis, imponendosi anche nella terza frazione di 166 chilometri con partenza da Sheffield ed arrivo a Barnsley.

Una tappa sicuramente movimentata e che ha visto una fuga di dieci corridori, compreso l’azzurro Nicolò Buratti (Bahrain – Victorious). Piano piano il gruppo dei migliori è rientrato e da quel momento ci sono stati una serie di scatti. Sulla Hound Hill ci hanno provato Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) ed Oscar Onley (dsm-firmenich PostNL), ma senza fortuna; mentre oggi è stata una giornata difficile per Julian Alaphilippe, che era terzo nella generale e che non è riuscito a stare con gli attaccanti.

Ci ha provato poi anche Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) che si è trovato in testa a 200 metri dal traguardo. L’azzurro non ha potuto fare nulla al ritorno di Stephen Williams, che lo ha superato e ha festeggiato il secondo successo di fila nella corsa di casa. Secondo posto per il francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step), mentre terzo chiude lo stesso Zambanini.

In classifica generale Williams consolida il suo vantaggio. Una graduatori che vede ben quattro britannici nei primi quattro posti. Williams, infatti, ha un vantaggio di 16 secondi su Onley e 41 su Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) e Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech).