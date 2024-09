GP Industria&Artigianato 2024, Marc Hirschi fa il numero a Larciano sotto la pioggia

Numero di alta scuola da parte di Marc Hirschi che vince la 46a edizione del GP Industria&Artigianato 2024 a Larciano. In un percorso ridotto per la pioggia, l’elvetico della UAE Team Emirates ha avuto più benzina di tutti, ha staccato la concorrenza ed è arrivato in solitaria sul traguardo davanti a Guillermo Thomas Silva e a Diego Ulissi.

Inizialmente la fuga era composta da una ventina di corridori che si sono via via sfaldati: davanti c’erano tra gli altri Baptiste Huyet (TDT Unibet), Yuma Koishi (Ukyo), Davide De Cassan (Team Polti Kometa), Manuele Tarozzi (VF Group Bardiani Csf Faizanè), Mark Stewart (Team Corratec Vini Fantini), Emanuele Ansaloni (Technipes #InEmiliaRomagna), Paul Ourselin (Total Energies), Aaron Van der Beken (Bingoal), Matteo Spreafico, Tommaso Bambagioni (Work Service), Walter Calzoni (Q36.5 Pro Cycling Team), Antonio Polga e Andrea Peron (Novo Nordisk).

Inizialmente erano previsti ben tre passaggi in cima al duro e selettivo San Baronto, ma per le avverse condizioni meteo e la pioggia battente che è caduta sulla corsa, si è deciso di affrontare due sole ascese per poi scendere verso Lamporecchio, un tracciato accorciato di circa 30 chilometri.

Sull’ultima salita del San Baronto ha subito provato ad attaccare Marc Hirschi che ha fatto immediatamente la differenza rispetto a tutta la concorrenza: lo svizzero è quindi rimasto da solo. Al suo inseguimento ci hanno provato Javier Romo e Christian Scaroni, ma senza successo: Hirschi ha vinto, Scaroni è caduto in discesa e Romo ripreso e arrivato quarto. Secondo arriverà Thomas Silva che è partito nel finale davanti a Ulissi.