Tour Down Under 2024: il percorso e le 6 tappe ai raggi X. Occhio a Willunga Hill

Riparte il grande ciclismo dopo la pausa invernale. Come di consueto la stagione del World Tour scatta dall’Australia: da domani appuntamento con il Tour Down Under. Andiamo a scoprire nel dettaglio le sei tappe ed il percorso.

PERCORSO TOUR DOWN UNDER 2024

Prima frazione mossa con arrivo a Tanunda che però dovrebbe favorire le ruote veloci: da affrontare tre volte Menglers Hill, con pendenze anche al 13 %, ma c’è spazio per rimontare il gruppo. Volate previste anche nella seconda, terza e quarta tappa: gli arrivi di Lobethal, Campbelltown e Port Elliot possono nascondere qualche insidia, ma a livello altimetrico i velocisti dovrebbero poter primeggiare. Poi il gran finale: l’ormai nota giornata di Willunga Hill, da percorrere due volte con 3,4 km al 7,3% di pendenza media, sarà seguita dall’altra tappa collinare con arrivo a Mount Lofty, con 1,6 chilometri al 6,5%.

TAPPE TOUR DOWN UNDER 2024

Tappa 1 (16/01): Tanunda – Tanunda (144 km)

Tappa 2 (17/01): Norwood – Lobethal (141,6 km)

Tappa 3 (18/01): Tea Tree Gully – Campbelltown (145,3 km)

Tappa 4 (19/01): Murray Bridge – Port Elliot (136,2 km)

Tappa 5 (20/01): Christies Beach – Willunga Hill (129,3 km)

Tappa 6 (21/01): Unley – Mount Lofty (128,2 km)

Foto: Pier Colombo

