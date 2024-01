Tour Down Under 2024, Oscar Onley vince la tappa regina, maglia a Stephen Williams

Oscar Onley ha vinto la quinta tappa, nonché frazione regina di questa 24a edizione del Tour Down Under. Il britannico del Team dsm-firmenich PostNL ha avuto la meglio sull’arrivo in salita di Willunga Hill allo sprint di Stephen Williams (Israel – Premier Tech) e Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers).

I primi a muoversi durante l’ultimo chilometro sono stati Simon Yates e Julian Alaphilippe: entrambi sono partiti troppo presto e hanno concluso a tre secondi dal vincitore, pagando lo sforzo negli ultimi metri di questa tappa. Tra i big buon piazzamento anche per il francese Aurelien Paret-Peintre, sesto a sei secondi dal vincitore di tappa.

La maglia di leader la prende Stephen Williams che ha lo stesso tempo di Oscar Onley, ma si è piazzato meglio nelle tappe precedenti, in particolar modo con il terzo posto nella seconda tappa. Il giovanissimo messicano Isaac del Toro, classe 2003 dell’UAE Team Emirates, cede la maglia, ma resta comunque in quarta posizione della classifica generale a soli cinque secondi.

Tra gli italiani il migliore è stato Diego Ulissi che ha concluso in diciottesima posizione staccato di 32 secondi nei confronti di Onley: il toscano è il primo di questo gruppetto all’inseguimento di cui faceva parte anche Luca Vergallito.

