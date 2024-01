Tour Down Under 2024: calendario tappe, orari, tv, streaming

Inizia la stagione del ciclismo internazionale con la prima corsa World Tour! Si apre il sipario sul 2024 delle due ruote su strada e come di consueto si parte dall’Australia e dalla sua estate con il Tour Down Under che vedrà già alcuni protagonisti al via.

Da mercoledì 16 gennaio e per sei tappe ci saranno alcuni grandi nomi come il nostro Filippo Ganna, Julian Alaphilippe e Simon Yates, oltre a velocisti di spicco del calibro di Caleb Ewan e Sam Welsford che proveranno a fare buone cose nella gara di casa.

Sulla carta la frazione regina dovrebbe essere la quinta con arrivo a Willunga Hill e un paio di strappi di 3,4 km al 7,3% che potrebbero decidere la corsa nella parte finale e favorire dei finisseur.

Di seguito il calendario con tutte le tappe e gli orari del Tour Down Under 2024.

CALENDARIO TOUR DOWN UNDER 2024 (orari italiani)

1a tappa: Tanunda›Tanunda (144km)

Orario di partenza: 2.10

Orario di arrivo stimato: 5.53

2a tappa: Norwood›Lobethal (141.6km)

Orario di partenza: 2.10

Orario di arrivo stimato: 5.52

3a tappa: Tea Tree Gully›Campbelltown (145.3km)

Orario di partenza: 2.10

Orario di arrivo stimato: 5.49

4a tappa: Murray Bridge›Port Elliot (136.2km)

Orario di partenza: 2.10

Orario di arrivo stimato: 5.48

5a tappa: Christies Beach›Willunga Hill (129.3km)

Orario di partenza: 2.10

Orario di arrivo stimato: 5.31

6a tappa: Unley›Mount Lofty (128.2km)

Orario di partenza: 2.10

Orario di arrivo stimato: 5.31

TOUR DOWN UNDER 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery+ e eurosport.it

Foto: Lapresse

