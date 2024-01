Tour de Ski 2024, pioggia di ritiri per l’Italia, fuori anche De Fabiani

Pioggia di ritiri in casa Italia al termine della seconda tappa del Tour de Ski 2023-2024. Spicca la rinuncia di Francesco Fabiani dopo la poco brillante prova offerta nella 10 km a Dobbiaco. L’azzurro ne ha parlato in un post pubblicato sui propri profili social: “Le notizie riguardanti la mia condizione fisica non sono per nulla confortanti. Purtroppo lo stato influenzale che mi aveva accompagnato nella trasferta di Trondheim non era una semplice influenza, ma qualcosa di più pesante. Gli strascichi si sono fatti sentire ieri e purtroppo anche oggi. La sensazione che avevo, e che ho, è come se stessi correndo a 3000 metri di quota, sempre in affanno“.

Hanno abbandonato anche Alessandro Chiocchetti (decisione già concordata alla vigilia dell’evento), Davide Graz (ha risentito dei malanni avuti durante la pausa natalizia) e Michael Hellweger (fuori tempo massimo nella 10 km, anche se la FIS ha poi deciso di non applicare il regolamento). Tra le donne salutano Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter. Giacomo Gabrielli e Federica Cassol avevano già annunciato il ritiro dopo la sprint d’apertura. Di seguito il quadro dettagliato degli italiani ritirati al Tour de Ski 2023-2024.

ITALIANI RITIRATI TOUR DE SKI

Federica Cassol

Alessandro Chiocchetti

Francesco De Fabiani

Iris De Martin Pinter

Giacomo Gabrielli

Davide Graz

Michael Hellweger

Nadine Laurent

Foto: FISI/Pentaphoto

