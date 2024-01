Tour de Ski 2024, Jules Lapierre doma il Cermis. Harald Oestberg Amundsen vince la gara a tappe

Cala il sipario per gli uomini sul Tour de Ski: l’edizione 2024 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si è chiusa con la 10 km mass start final climb in tecnica libera disputata in Val di Fiemme, che prevedeva l’iconica scalata del Cermis, che ha decretato il vincitore della gara a tappe, incoronando il norvegese Harald Oestberg Amundsen (quinto oggi), anche se la gara odierna è andata al transalpino Jules Lapierre.

Secondo il tedesco Friedrich Moch, che chiude alla piazza d’onore anche la manifestazione, così come il transalpino Hugo Lapalus centra il terzo posto sia nella tappa odierna che in classifica generale. In casa Italia molto bene Paolo Ventura, 16°, e Simone Daprà, 18°, più indietro Giandomenico Salvadori, 30°, ed Elia Barp, 34°, infine non è partito Dietmar Noeckler.

La vittoria è andata al transalpino Jules Lapierre, che si è imposto in 33’00″7, scavalcando nell’ultimo tratto il tedesco Friedrich Moch, secondo a 2″4, mentre ha arpionato il terzo gradino del podio un altro francese, Hugo Lapalus, che ha pagato 16″0 all’arrivo. Più staccato l’austriaco Mika Vermuelen, quarto a 27″8, che nel finale ha scavalcato il vincitore del Tour de Ski, il norvegese Harald Oestberg Amundsen, quinto a 30″2.

Quattro gli azzurri partiti quest’oggi, ed il migliore è stato Paolo Ventura, 16° a 1’36″3, mentre Simone Daprà si è classificato 18° a 1’42″5. E’ andato a punti anche Giandomenico Salvadori, 30° a 2’37″9, infine Elia Barp ha chiuso 34° a 2’48″1, mentre non è ripartito per l’ultima tappa Dietmar Noeckler.

La classifica finale del Tour de Ski 2024 ha premiato il norvegese Harald Oestberg Amundsen, che ha letteralmente dominato, rifilando 1’19″2 al tedesco Friedrich Moch, secondo, ed 1’32″8 al transalpino Hugo Lapalus, terzo. Così gli azzurri: 29° Paolo Ventura a 8’42″1, 33° Giandomenico Salvadori a 9’42″7, proprio davanti ad EliaBarp, 34° a 9’53″9, infine è 37° Simone Daprà a 10’40″3. Sono stati 53 gli atleti che hanno completato la gara a tappe.

