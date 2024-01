Tiro a volo, Coppa del Mondo Cairo: Sessa seconda dopo 75 piattelli, Stanco chiamata alla risalita

Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni al Cairo, città dell’Egitto che ospita in questi giorni la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Nella specialità della trap a dare ottime risposte dopo 75 piattelli è stata Erica Sessa, in questa occasione in lizza solo per il ranking.

L’azzurra nello specifico si è distinta realizzando un segmento in crescita, colpendo prima 21/25 per poi salire a 24/25 e 25/25, fermandosi dunque a 70/75. Nel gruppo del quinto posto figura invece Alessandra Della Valle con 66/75, anche lei in gara per il ranking.

Una prima serie difficile dove ha mandato a segno solo 20 colpi su 25 a disposizione ha invece rallentato Silvana Stanco, attualmente ferma come la connazionale a quota 66/75, totale raggiunto anche da Alessia Iezzi. Indietro infine Federica Caporusco con 57/75.

Al comando svetta invece la turca Pelin Rumeysa Kaya, unica del lotto a rompere 71 piattelli su 75. Bene poi l’atleta di San Marino Alessandra Perilli, terza con 69/75, oltre che la portoghese Rodrigues, la portoricana Campos-Martyn e la spagnola Molne Magrina, ferme a quota 68/75. Altre cinque tiratrici hanno infine terminato le tre serie rompendo 67 piattelli.

Domani, alle 8:30 locali, comincerà la seconda e ultima parte di qualificazione.

Foto: LaPresse