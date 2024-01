Tiro a segno: azzurri in cerca di punti e di continuità a Il Cairo

Si ricomincia. Ancora ventiquattro ore e si alzerà il sipario a Il Cairo, città dell’Egitto che ospita questa settimana la prima tappa del circuito di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, in programma dal 26 al 31 gennaio.

Un evento che inaugurerà di fatto la stagione olimpica, con la speranza di aggiungere spot importanti in vista dei Giochi di Parigi 2024. Al momento infatti Danilo Dennis Sollazzo è l’unico azzurro ad avere la certezza di disputare la rassegna a cinque cerchi nella carabina 10 metri ad aria compressa, mentre nessun posto è stato assegnato in ambito femminile.

Anche per questo motivo la spedizione azzurra sarà composta da ben diciotto elementi, con l’obiettivo di alzare l’asticella e trovare fortuna nel ranking. Per la specialità della carabina saranno della partita cinque tiratori e tre tiratrici, tra cui anche Sofia Ceccarello.

Speranze ancora più concrete arrivano invece dalla pistola 10 m ad aria compressa, dove attualmente Paolo Monna è in prima posizione, seguito da Federico Nilo Maldini. Più complessa la situazione nella pistola automatica da 25 metri, dove Massimo Spinella occupa solo la quinta piazza. I tre interpreti citati saranno chiaramente in lizza insieme ad altri quattro compagni (sei uomini e quattro donne in tutto).

Le ostilità cominceranno ufficialmente venerdì 26 gennaio, giornata riservata elle Finali 10 metri di pistola ad aria, mentre sabato sarà il turno della gara a squadra mista di carabina e pistola. Domenica 28 toccherà invece agli specialisti della carabina 10 metri (maschile e femminile), segmento che precederà la finale 25 m pistola femminile. Si chiuderà quindi il 30 gennaio con la finale 25 pistola rapida maschile e, infine, il 31, con la Finale 50 m carabina tre posizioni femminile e maschile.

Foto: UITS