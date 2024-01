Tiro a segno, un pass olimpico arriverà dal ranking per l’Italia? La situazione degli azzurri, pistola 25 metri a rischio

Andiamo a dare uno sguardo alla situazione tra gli uomini, alla vigilia dell’inizio della Coppa del Mondo 2024, delle qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per il tiro a segno: sono state assegnate 80 carte olimpiche non nominali, 20 per ogni gara individuale: l’Italia ha centrato finora soltanto un pass nella carabina 10 metri ad aria compressa con Danilo Dennis Sollazzo.

Le restanti quote (per ciascuna gara individuale) saranno distribuite tutte nel corso del 2024: 2 agli Europei 10m di Gyor (Ungheria) dal 24 febbraio al 3 marzo, 2 al Torneo di qualificazione olimpica di Rio de Janeiro (Brasile) dall’11 al 19 aprile, e 2 agli Europei 25-50m di Osijek (Croazia) dal 23 maggio al 9 giugno.

Il periodo di qualificazione, scattato il 14 agosto 2022, terminerà proprio il 9 giugno 2024: il ranking olimpico che verrà stilato in tale periodo metterà in palio 1 pass. Le carte olimpiche, ad eccezione di quelle assegnate attraverso il ranking, sono non nominali: potranno essere schierati al massimo due atleti per Nazione in ciascuna specialità ai Giochi.

Proprio guardando al ranking olimpico l’Italia al momento può nutrire delle aspettative in due specialità: elidendo i tiratori che non saranno eleggibili, nella pistola 10 metri ad aria compressa risulta primo Paolo Monna e, nella stessa graduatoria, inoltre, è secondo Federico Nilo Maldini, mentre nella pistola automatica 25 metri, dove i pass sono due, dato che la Francia ha conquistato la qualificazione sul campo, è quinto Massimo Spinella.

PASS OLIMPICI TIRO A SEGNO

PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Pavlo Korostylov (Ucraina)

Liu Jinyao (Cina)

Lee Wonho (Corea del Sud)

Gulfam Joseph (Pakistan)

Philipe Chateaubrian (Brasile)

Damir Mikec (Serbia)

Ruslan Lunev (Azerbaigian)

Ismail Keles (Turchia)

Kiril Kirov (Bulgaria)

Zhang Bowen (Cina)

Robin Walter (Germania)

Jason Solari (Svizzera)

Samir Bouchireb (Algeria)

Mohammed Bin Dallah (Libia)

Tugrul Özer (Canada)

Sarabjot Singh (India)

Johnathan Wong (Malesia)

Bailey Groves (Australia)

Varun Tomar (India)

Enkhtaivany Davaakhüü (Mongolia)



CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

Jiri Privratsky (Repubblica Ceca)

Danilo Dennis Sollazzo (Italia)

Rudrankksh Patil (India)

Sheng Lihao (Cina)

Brandon Muske (Stati Uniti)

Maximilian Ulbrich (Germania)

Patrik Jany (Slovacchia)

Martin Strempfl (Austria)

Yang Haoran (Cina)

František Smetana (Repubblica Ceca)

Islam Satpayev (Kazakistan)

Victor Lindgren (Svezia)

Mohamed Hamdy Abdelkader (Egitto)

Koceila Adoul (Algeria)

Edson Ramírez (Messico)

Arjun Babuta (India)

Naoya Okada (Giappone)

Jack Rossiter (Australia)

Choe Daehan (Corea del Sud)

Fathur Gustafian (Indonesia)



PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

Clement Bessaguet (Francia)

Oliver Geis (Germania)

Christian Reitz (Germania)

Lee Gunhyeok (Corea del Sud)

Ghulam Mustafa Bashir (Pakistan)

Lu Zhiming (Cina)

Cuba Leuris Pupo (Cuba)

Martin Podhrasky (Repubblica Ceca)

Li Yuehong (Cina)

Dai Yoshioka (Giappone)

Denys Kushnirov (Ucraina)

Peeter Olesk (Estonia)

Omar Mohamed (Egitto)

Douglas Gómez (Venezuela)

Henry Leverett (Stati Uniti)

Anish Bhanwala (India)

Song Jong-Ho (Corea del Sud)

Scott Anderson (Australia)

Nikita Chiryukin (Kazakistan)

Vijayveer Sidhu (India)



CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI 50 METRI MASCHILE

Petr Nymbursky (Repubblica Ceca)

Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Tomasz Bartnik (Polonia)

Serhiy Kulish (Ucraina)

Swapnil Kusale (India)

Liu Yukun (Cina)

Ivan Roe (Stati Uniti)

Zalan Pekler (Ungheria)

Alexander Schmirl (Austria)

Aleksi Leppä (Finlandia)

Akhil Sheoran (India)

Christoph Dürr (Svizzera)

Ibrahim Korayiem (Egitto)

Carlos Quezada (Messico)

Tian Jiaming (Cina)

Konstantin Malinovskiy (Kazakistan)

Dane Sampson (Australia)

Shaun Harold Jeffrey (Nuova Zelanda)

Thongphaphum Vongsukdee (Thailandia)

Nyantain Bayaraa (Mongolia)



RANKING OLIMPICO PISTOLA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

1 10213 MIKEC Damir SRB SRB 1984

2 9075 ZHANG Bowen CHN CHN 1996

3 7068 MONNA Paolo ITA ITA 1998

4 6879 MALDINI Federico Nilo ITA ITA 2001

5 6642 KELES Ismail TUR TUR 1988

6 6546 SVECHNIKOV Vladimir UZB UZB 1998

7 6498 STRAUTMANIS Lauris LAT LAT 1995

8 6325 LEE Wonho KOR KOR 1999

9 5844 SINGH Sarabjot IND IND 2001

10 5755 WALTER Robin GER GER 1999

RANKING OLIMPICO CARABINA 10 METRI ARIA COMPRESSA MASCHILE

1 9398 PATIL Rudrankksh Balasaheb IND IND 2003

2 8337 SOLLAZZO Danilo Dennis ITA ITA 2002

3 7934 OKADA Naoya JPN JPN 1990

4 7750 SHENG Lihao CHN CHN 2004

5 7332 PEKLER Zalan HUN HUN 2000

6 7137 PRIVRATSKY Jiri CZE CZE 2001

7 7000 YANG Haoran CHN CHN 1996

8 6604 ULBRICH Maximilian GER GER 2000

9 6500 STREMPFL Martin AUT AUT 1984

10 6408 PENI Istvan HUN HUN 1997

[…]

41 2838 BONAZZI Edoardo ITA ITA 2002

RANKING OLIMPICO PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

1 11136 BESSAGUET Clement FRA FRA 1991

2 8258 LI Yuehong CHN CHN 1989

3 6410 PETER Florian GER GER 2000

4 5509 CHIRYUKIN Nikita KAZ KAZ 2002

5 5142 LEE Gunhyeok KOR KOR 1999

6 4960 YOSHIOKA Dai JPN JPN 1985

7 4705 REITZ Christian GER GER 1987

8 4558 QUIQUAMPOIX Jean FRA FRA 1995

9 4374 SIDHU Vijayveer IND IND 2002

10 4286 RAMPULA Matej CZE CZE 2000

11 4116 BASHIR Ghulam Mustafa PAK PAK 1987

12 3832 PUPO Leuris CUB CUB 1977

13 3740 HORODYNETS Maksym UKR UKR 1998

14 3704 LUNEV Ruslan AZE AZE 1989

15 3599 PODHRASKY Martin CZE CZE 1983

16 3536 CARRILLO Marko PER PER 1988

17 3492 ANISH Anish IND IND 2002

18 3442 SONG Jong-Ho KOR KOR 1990

19 3441 SPINELLA Massimo ITA ITA 1999

20 3284 MILIWEK Oskar POL POL 1997

RANKING OLIMPICO CARABINA LIBERA 3 POSIZIONI 50 METRI MASCHILE

1 10236 HEGG Jon-Hermann NOR NOR 1999

2 9547 NYMBURSKY Petr CZE CZE 1995

3 9065 PRIVRATSKY Jiri CZE CZE 2001

4 7828 PENI Istvan HUN HUN 1997

5 7641 KULISH Serhiy UKR UKR 1993

6 7616 TOMAR Aishwary Pratap Singh IND IND 2001

7 7406 SCHMIRL Alexander AUT AUT 1989

8 7185 DUERR Christoph SUI SUI 1996

9 5670 SHEORAN Akhil IND IND 1995

10 5255 LIU Yukun CHN CHN 1997

[…]

42 2100 WEITHALER Simon ITA ITA 1993

CALENDARIO QUALIFICAZIONI ALLE OLIMPIADI

(eventi maschili aperti ai tiratori italiani)

Europei 10m 2024, Gyor (Ungheria), 24 febbraio-3 marzo: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Torneo di qualificazione olimpica, Rio (Brasile) 11-19 aprile 2024: 8 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Europei 25-50m 2024, Osijek (Croazia), 23 maggio-9 giugno: 4 pass, 2 per ciascuna gara individuale

Ranking olimpico, 14 agosto 2022-9 giugno 2024: 4 pass, 1 per ciascuna gara individuale (quota nominale)

Foto: UITS