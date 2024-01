Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2024: nella pistola mista sono quarti Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini

Sfiora il podio l’Italia nella pistola 10 metri a coppie miste della tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno andata in scena al Cairo, in Egitto: quarto posto per Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini nella gara vinta da India 2 su Armenia 1 e Kazakistan 1. Fuori nelle qualificazioni Maria Varricchio e Paolo Monna, 13mi.

Nella finale per il primo posto India 2 di Rhythm Sangwan ed Ujjawal Malik domina Armenia 1 di Elmira Karapetyan e Benik Khlghatyan per 17-7, mentre nella finale per il terzo posto Kazakistan 1 di Irina Yunusmetova e Valeriy Rakhimzhan doppia Italia 1 di Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini per 16-8.

Nelle qualificazioni, oltre al quarto posto di Italia 1 di Chiara Giancamilli e Federico Nilo Maldini con 578-17x, valso l’approdo alla finale per il gradino più basso del podio, si registra il 13° posto di Italia 2 di Maria Varricchio e Paolo Monna con 572-13x.

Foto: UITS