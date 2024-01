Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2024: nella pistola 10 metri donne vince Anna Korakaki. Azzurre fuori nelle qualificazioni

Si conclude con la vittoria dell’ellenica Anna Korakaki davanti all’indiana Devi Anuradha ed alla kazaka Irina Yunusmetova la finale della pistola da 10 metri femminile valida per la prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a segno, scattata oggi al Cairo, in Egitto. Fuori nelle qualificazioni tutte le azzurre, con la migliore che è Margherita Brigida Veccaro, 27ma.

In finale domina l’ellenica Anna Korakaki, che chiude a quota 241.1 e supera nel duello conclusivo l’indiana Devi Anuradha, seconda a quota 239.9, mentre esce in terza posizione la kazaka Irina Yunusmetova, che sale sul gradino più basso del podio con 219.2.

Quarta piazza per l’altra indiana Rhythm Sangwan con 197.3, quinta per l’altra ellenica Christina Moschi a quota 175.7. Sesto posto per la magiara Veronika Major con 156.0, settimo per l’austriaca Sylvia Steiner con 135.9, ottavo per la messicana Andrea Victoria Ibarra Miranda con 114.9.

Giornata negativa in chiave ranking olimpico per le azzurre, tutte eliminate nelle qualificazioni: 27ma Margherita Brigida Veccaro con 569-17x, 32ma Chiara Giancamilli, in gara solo per il ranking, a quota 568-13x, 38ma Sara Costantino con 564-14x, 42ma Maria Varricchio a quota 562-13x.

CLASSIFICA FINALE PISTOLA 10 METRI FEMMINILE

1 KORAKAKI Anna GRE 241.1

2 ANURADHA Devi IND 239.9

3 YUNUSMETOVA Irina KAZ 219.2

4 SANGWAN Rhythm IND 197.3

5 MOSCHI Christina GRE 175.7

6 MAJOR Veronika HUN 156.0

7 STEINER Sylvia AUT 135.9

8 IBARRA MIRANDA Andrea Victoria MEX 114.9

ELIMINATE NELLE QUALIFICAZIONI

27 VECCARO Margherita Brigida ITA 569-17x

32 GIANCAMILLI Chiara ITA 568-13x RPO

38 COSTANTINO Sara ITA 564-14x

42 VARRICCHIO Maria ITA 562-13x

Foto: ISSF