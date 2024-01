Tennistavolo WTT Finals Men Doha 2023: si chiudono i quarti di finale, avanzano i favoriti

Si è conclusa la seconda giornata delle WTT Finals Men 2023 di tennistavolo a Doha (Qatar). Dopo gli ottavi disputati ieri, oggi è stata la volta dei quarti del singolare (specialità olimpica) e del doppio (specialità non olimpica).

Nella parte alta del tabellone non ha tradito il numero 1 del mondo, Fan Zhendong. Il cinese ha avuto la meglio del nigeriano Quadri Aruna con il punteggio di 11-6, 11-9, 11-4. Zhendong affronterà il connazionale Lin Gaoyuan che ha eliminato il connazionale e numero 3 del mondo Ma Long per 3-2 (11-4, 5-11, 11-9, 9-11, 11-5). Nella parte bassa ha vinto il tedesco Dang Qui vincente sul cinese Liang Jingkun per 3-2 (2-11, 14-12, 6-11, 11-9, 11-6) e affronterà il cinese Wang Chuqin che ha spazzato via per 3-0 il giapponese Tomokazu Harimoto.

Fan Zhendong che è stato protagonista anche in doppio in coppia con Wang Chuqin: solido il 3-1 sulla coppia di Hong Kong composta da Ho e Wong (11-4, 11-13, 11-8, 11-5) e se la vedranno con un’altra coppia tutta cinese, quella formata da Lin Gaoyuan e Lin Shidong. Bene anche i fratelli francesi Alexis e Felix Lebrun che hanno battuto 3-0 Pang e Quek, coppia di Singapore: affronteranno nel penultimo atto l’ennesimo duo cinese, quello composto da Xiang Peng e Yuan Licen.

