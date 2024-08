Tennistavolo, la finale del torneo olimpico maschile è tra Fan Zhendong e Truls Moregard

Saranno il cinese Fan Zhendong e lo svedese Truls Moregard a giocarsi l’oro nel torneo olimpico maschile di tennistavolo. Quella che vedremo all’arena Parigi Sud 4 sarà la riedizione della finale 2021 del Mondiale, che vide l’asiatico portarsi a casa il suo primo titolo iridato in quel di Houston.

Il numero 2 del tabellone principale non ha avuto problemi contro il padrone di casa Felix Lebrun, spazzato via con un secco 4-0 in 31 minuti: 11-8 11-6 11-7 11-5 i punteggi dei parziali, eliminando così la testa di serie più alta rimasta dopo l’uscita del suo connazionale Wang.

Caduto proprio per mano di Moregard, che torna ad altissimi livelli dopo un lungo periodo di appannamento. Il nordeuropeo, campione continentale a squadre nel 2023, ha dovuto sudare un po’ di più con il brasiliano Hugo Calderano caduto con il punteggio di 12-10 16-14, 7-11 11-7 10-12 11-8 in oltre un’ora di partita.

Moregard ha di nuovo Fan Zhendong avanti per poter conquistare l’alloro più importante della sua vita. Tre anni fa non ci fu storia, ora però vuole riscrivere una nuova pagina. Dall’altra parte però l’asiatico cerca quell’oro sfuggitogli tre anni fa. Tante motivazioni per una finale da vivere con il cuore in gola.