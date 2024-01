Tennistavolo WTT Finals Men Doha 2023: vittoria per Wang Chuqin e per Xiang/Yuan

Si sono concluse oggi le Finals maschili di tennistavolo a Doha (Qatar). Era il giorno di semifinali e finale nei tabelloni di singolare (specialità olimpica) e doppio (specialità non olimpica) ed entrambi i titoli sono andati a giocatori cinesi.

Nel singolare maschile si è imposto il numero 2 del mondo Wang Chuqin, vincitore in finale del numero 1 e connazionale Fan Zhendong con un nettissimo 4-0 (11-8, 11-9, 14-12, 11-7). Wang che non ha perso un set neppure in semifinale contro il tedesco Dang Qui, battuto 11-4, 11-5, 11-5, 11-8. Anche Fan arrivava in finale lanciato da un 4-0 in semifinale, ma nell’ultimo atto si è dovuto inchinare.

Nel doppio a trionfare è stata la coppia cinese formata da Xiang Peng e Yuan Licen, numero 23 delle classifiche mondiali. In semifinale hanno superato i fratelli francesi Alexis e Felix Lebrun per 3-2 (13-11, 11-4, 9-11, 8-11, 12-10) per superare poi in finale i connazionali Lin Gaoyuan e Lin Shidong per 3-0 (11-8, 11-2, 11-8).

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...