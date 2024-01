Tennis, Novak Djokovic imbattibile in Australia: striscia vincente lunghissima per il serbo

E sono 43. Novak Djokovic è sempre più l’uomo dei record e la sua affinità con l’Australia lascia sempre stupiti. Il tennista serbo (n.1 del mondo) è impegnato nella United Cup 2024 a Perth e sta offrendo un grande contributo alla causa della propria squadra. Dopo aver trascinato la sua selezione nella sfida contro la Cina, Nole ha portato a casa il punto nel secondo singolare, opposto a Jiri Lehecka.

Ebbene, con il successo per 6-1 6-7 (5) 6-1 contro il ceco, Djokovic ha ottenuto la 43ª vittoria di fila sul territorio australiano. Un dato incredibile che sta a certificare quanto al campione nativo di Belgrado piaccia giocare sui campi australiani e come il suo tennis, in un modo o nell’altro, riesca a esprimersi.

A quando risale quindi l’ultima sconfitta del campione nativo di Belgrado in Australia? Bisogna tornare indietro al 22 gennaio del 2018, quando uno strepitoso Chung Hyeon regolò Djokovic con il punteggio di 7-6 7-5 7-6. Da dire che quello non fosse il miglior Novak, reduce dai problemi al gomito, che seppe rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta a Parigi contro Marco Cecchinato.

Vedremo se la sua imbattibilità sarà tale anche nel corso dell’edizione 2024 degli Australian Open, tenendo conto dei suoi ben 10 successi in questo Slam, un altro dato incredibile.

Foto: LaPresse

