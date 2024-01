Tennis, Matteo Berrettini sarà all’Australian Open: decisa la partenza per il continente oceanico

Matteo Berrettini non si nasconde e vuole provarci. Il tennista romano ha deciso: sarà al via dei prossimi Australian Open che cominceranno il 14 gennaio per riassaggiare il campo da tennis dopo un’assenza di oltre quattro mesi, gli ultimi US Open, a causa dell’infortunio alla caviglia destra patito contro Arthur Rinderknech.

Gli ultimi giorni non lasciavano presagire dei buoni segnali per l’ex top ten mondiale, reduce dall’annata peggiore della sua vita sportivamente parlando dove è riuscito a giocare soltanto a spizzichi e bocconi. Un acciacco poco prima di Capodanno gli ha fatto saltare il torneo di Auckland, dove avrebbe dovuto affrontare le qualificazioni.

Un ennesimo infortunio che sembrava portarlo a saltare a piè pari anche la trasferta australiana per poter ritornare direttamente a marzo, usufruendo così del ranking protetto. Invece Berrettini ha voluto stringere i denti e ritornare in quel campo che gli manca così tanto, per occupare nuovamente quelle posizioni nel ranking che gli competono.

Matteo, secondo la Gazzetta dello Sport, ha sostenuto un ultimo provino assieme al fratello Jacopo e al nuovo allenatore Francisco Roig, dove ha avuto delle sensazioni positive per poter tornare in campo. Non aspettiamoci il Berrettini capace di arrivare in finale a Wimbledon nel 2021, ma la sua reazione d’orgoglio è quella di un giocatore che vuole ritornare ad altissimi livelli.

Foto: LaPresse

