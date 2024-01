Tennis, Ivanisevic spazza via i dubbi su Djokovic: “Problema al polso? Recupererà in pochi giorni”

Un minimo di dubbi anche sulle condizioni di Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo non è apparso al meglio durante la United Cup, accusando un problema al polso durante il match contro Alex De Minaur, perso con un doppio 6-4 e interrompendo una striscia di vittorie in Australia che durava da 43 partite.

L’allenatore di Nole, Goran Ivanisevic, placa però le preoccupazioni in una intervista a B92, in cui si dice fiducioso in un pieno recupero del suo assistito a nove giorni dall’inizio dell’Happy Slam: “Ha un problema al polso, ma la cosa più importante è che sarà pronto in pochi giorni. Avremo un po’ di riposo, poi inizieremo ad allenarci con calma”.

“Non è un grande problema per noi – prosegue Ivanisevic – siamo stati all’United Cup per poter prendere ritmo e Nole ha giocato tre buone partite. Una buona preparazione per lui, era quello di cui aveva bisogno in vista dell’Australian Open“.

Ovviamente Djokovic arriva all’Australian Open con i favori del pronostico, essendo il giocatore più vincente del primo Major della stagione, dieci sui ventiquattro titoli della carriera.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...