Tennis: Alexander Zverev sarà processato per violenza domestica. A maggio la prima udienza

Ancora guai per Alexander Zverev. Il tennista, che nelle prossime ore farà il suo esordio agli Australian Open, a maggio sarà processato per violenza domestica. La notizia è emersa nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, dall’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle.

Un procedimento penale che in realtà non sorprende. Lo scorso ottobre infatti il giocatore è stato sanzionato con una multa di 450.000 euro per un caso di abuso fisico denunciato dall’ex compagna Brenda Patea. Zverev ha però respinto ogni accusa, facendo appello contro la decisione; motivo che ha portato la corte ad avviare l’iter processuale.

Le vicende del tennista sono molto note nell’ambiente. Non a caso tempo addietro l’ATP Tour aveva indagato il nativo di Amburgo con l’accusa di aggressione verso un’altra ex fidanzata, Olya Sharypova. Tuttavia gli organi competenti del circuito maschile archiviarono il caso per insufficienza di prove, non fermando l’attività agonistica del teutonico.

Potrebbe quindi cambiare la programmazione del giocatore che, potenzialmente, rischia di saltare il Roland Garros, secondo slam dell’anno che si aprirà il prossimo 26 maggio.

