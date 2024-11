Sinner-de Minaur, gli highlights e la sintesi: l’azzurro trascina l’Italia in finale di Coppa Davis

Jannik Sinner ha sconfitto Alex de Minaur nella semifinale della Coppa Davis, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e ventinove minuti gioco sul cemento indoor di Malaga. Il numero 1 del mondo ha dettato legge contro il numero 9 del ranking ATP, giganteggiando in lungo e in largo e meritando un successo mai stato in discussione nonostante l’ottima prestazione offerta dall’oceanico al cospetto di un rivale contro cui non è mai riuscito ad avere la meglio.

Il fuoriclasse altoatesino ha così conquistato il secondo punto di giornata, dopo il singolare vinto da Matteo Berrettini contro Thanasi Kokkinakis, e così l’Italia si è qualificata all’atto conclusivo della massima competizione per Nazionali di tennis: domani (domenica 24 novembre, ore 16.00) l’atteso testa a testa con l’Olanda per provare ad alzare al cielo la seconda Insalatiera consecutiva dopo l’apoteosi di dodici mesi fa sempre in terra spagnola, la terza della nostra storia.

Jannik Sinner si è dimostrato impeccabile: dopo aver operato il break nel secondo game del primo set e avere subito concesso il contro-break, l’azzurro ha strappato nuovamente il servizio all’avversario nel sesto gioco e ha poi conquistato la frazione d’apertura; nel secondo parziale, invece, si è giocato on-serve fino al 4-4, poi il nostro portacolori ha messo alle corde il rivale e ha chiuso definitivamente i conti. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Sinner-de Minaur, secondo singolare della semifinale della Coppa Davis.