Adriano Panatta impressionato da Sinner: “Da Torino gli avversari non fanno più di quattro giochi a set contro di lui”

Jannik Sinner continua a vincere e l’ultima affermazione della serie è stata quella di oggi nella semifinale della Coppa Davis 2024 a Malaga (Spagna), dove l’altoatesino ha sconfitto per la nona volta in altrettanti incontri l’australiano Alex de Minaur (6-3 6-4). Con il punto conquistato, Sinner ha assicurato la qualificazione in Finale all’Italia, che domani giocherà contro i Paesi Bassi.

A commentare su Rai 2 HD la prestazione di Jannik è stato Adriano Panatta. L’ex campione del torneo di Roma e del Roland Garros nel 1976, nonché tra gli artefici del successo in Davis di quello stesso anno, ha analizzato quanto accaduto nel corso della partita e la valutazione è stata piuttosto chiara.

“De Minaur ha disputato un grande match e credo sia andato oltre le sue possibilità. Lo doveva fare per provare a mettere in difficoltà Sinner, costretto a giocare quasi al suo massimo per vincere questa partita. Resta il fatto che da Torino non gli vedo perdere più di quattro game a set, nessuno arriva a cinque. È una cosa davvero impressionante“, ha sottolineato Panatta.

“Stasera, anche perché un po’ pungolato da de Minaur, ha fatto vedere delle cose niente male. Sinceramente, anche in questa circostanza, la sua è stata una prova eccezionale e non trovo altri aggettivi perché con questo ragazzo si fa fatica anche a trovarli“, ha concluso l’ex campione nostrano.