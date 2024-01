Taekwondo, Chungwon Choue presenta la nuova stagione: “A Parigi le gare saranno in luogo iconico”

Un 2024 nel segno della celebrazione. Nel messaggio di inizio anno il Presidente della World Taekwondo Chungwon Choue ha voluto sottolineare l‘importanza della prossima stagione, illustrando i piani di un’annata che si preannuncia storica.

Proprio in concomitanza con i Giochi di Parigi 2024 la Federazione festeggerà infatti i trent’anni del riconoscimento dello sport da parte del CIO, avvenuto proprio nella Capitale francese nel settembre del 1994: “Dalla commemorazione dei 50 anni dalla fondazione, non vediamo l’ora di celebrare i 30 anni del riconoscimento come Sport Olimpico. Per coincidenza, anche i prossimi Giochi Olimpici si terranno a Parigi il dal 7 al 10 agosto e i Giochi Paralimpici dal 29 al 31 agosto, dove il Taekwondo si terrà nello splendido Grand Palaise des Champs-Élysées. Uno sport iconico in un luogo iconico“, ha detto Choue.

Il Presidente ha poi parlato degli appuntamenti previsti per il 2024: “Nella prima metà dell’anno si terranno i tornei di qualificazione olimpica. Cinque tornei di qualificazione di livello mondiale a Dakar, Sofia, Tai’an, Honiara e Santo Domingo offriranno percorsi verso la gloria olimpica e paralimpica per i migliori atleti di Taekwondo. Desidero ringraziare le città ospitanti e augurare a tutti gli atleti buona fortuna per il vostro Road to Paris 2024. Ciò include anche il secondo gruppo in assoluto di atleti rifugiati “.

In ultimo la massima autorità ha annunciato l’allestimento di un campo di allenamenti congiunto a maggio, occasione per prepararsi nel migliore dei modi alla rassegna a cinque cerchi: “Ci sarà anche un ritiro per gli arbitri selezionati di Parigi 2024 a Monaco a giugno per garantire le competizioni più corrette ai Giochi Olimpici e Paralimpici“.

