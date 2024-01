Tabellone ATP Montpellier 2024: Cobolli pesca Monfils, c’è Rune. Murray-Paire per lo spettacolo

Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 di Montpellier, l’unico che andrà in scena la prossima settimana per il circuito maschile. Nella sua lunga storia, iniziata nel 1987, questo evento ha visto trionfare diversi nomi di spicco: quasi tutti i grandi francesi a partire da Yannick Noah, ma anche John McEnroe, Pete Sampras, Yevgeny Kafelnikov, Andy Roddick e naturalmente Jannik Sinner, vincitore nel 2023.

A guidare il tabellone, in virtù dell’aver accettato una wild card, Holger Rune. Il danese ha bisogno di partite, e potrebbe debuttare con un idolo delle folle francesi, Richard Gasquet. Sebbene in declino, l’ex top ten può sempre regalare sorprese, e chissà che non ne arrivi una anche in questo caso.

D’altro canto, di primi o potenziali secondi turni da vedere ce ne sono. Andy Murray debutterà con Benoit Paire: in sostanza, è la storia che il nativo di Dunblane rappresenta contro la difficoltà di prevedere qualunque cosa del transalpino. Qualora il canadese Denis Shapovalov si mostrasse in buona condizione, trovarlo di fronte al kazako Alexander Bublik darebbe soddisfazione al pubblico. A proposito di kazaki: non è ancora stato ufficializzato dall’ATP, ma Alexander Shevchenko, qui presente, è prossimo a cambiare nazionalità e ad assumere proprio questa, a livello sportivo, in luogo di quella russa.

In casa Italia, esiti delle qualificazioni a parte, in tabellone principale c’è Flavio Cobolli. Per il reduce dal terzo turno degli Australian Open subito una sfida molto colorata, quella con Gael Monfils, che in Francia come in campi importanti degli Slam è spesso in grado di dare qualcosa in più.

TABELLONE ATP MONTPELLIER 2024

Rune (DEN) [1] [WC]-Bye

Qualificato-Gasquet (FRA)

Bonzi (FRA)-Mmoh (USA)

Qualificato-Muller (FRA) [7]

Coric (CRO) [4]-Bye

Munar (ESP)-Martinez (ESP)

Zapata Miralles (ESP)-Lestienne (FRA)

Cobolli (ITA)-Monfils (FRA) [8]

Murray (GBR) [5]-Paire (FRA)

Mayot (FRA) [WC]-Pouille (FRA) [WC]

Marterer (GER)-Cazaux (FRA)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) [3]

Shevchenko [6]-Qualificato

Qualificato-Barrere (FRA)

Gaston (FRA)-Shapovalov (CAN)

Bye-Bublik (KAZ) [2]

