Supercoppa Italiana 2023, Napoli-Fiorentina 3-0: Simeone e doppio Zerbin e i partenopei volano in finale

È quindi il Napoli la prima finalista della Final Four di Supercoppa Italiana 2023 che si sta disputando in Arabia Saudita. Allo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riyad i campioni d’Italia hanno superato la Fiorentina con il punteggio di 3-0 in un match ben giocato nelle due fasi. A questo punto i partenopei aspettano la semifinale tra Inter e Lazio di domani sera per scoprire quale sarà l’avversaria che si troveranno di fronte nell’atto conclusivo che si giocherà lunedì 22 gennaio, sempre alle ore 20.00.

Il Napoli è sceso in campo con il 3-4-2-1 con Gollini tra i pali, quindi Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo in difesa, centrocampo con Mazzocchi a destra, Lobotka, Cajuste e Mario Rui a sinistra, quindi Kvaratskhelia e Politano a sostegno di Simeone. La Fiorentina ha risposto con il classico 4-2-3-1 che vedeva Terracciano in porta, Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa, Arthur Melo e Duncan in mediana, quindi Ikonè, Bonaventura e Brekalo alle spalle di Beltran.

Il match prende il via con i viola che provano a gestire il ritmo, mentre la formazione di mister Mazzarri pressa bene, recupera diversi palloni e cerca subito la verticalizzazione. Su una di queste, al minuto 22, Juan Jesus in sganciamento offensivo, pennella un passaggio rasoterra in profondità per Simeone. Il “Cholito” scattato sul filo del fuorigioco, si presenta lateralmente davanti a Terracciano e lo fulmina con un bel diagonale sul secondo palo.

La compagine viola ha subito la chance per pareggiare i conti dato che va a segno con Beltran dopo soli sei giri di lancette, ma il VAR segnala un fuorigioco di Bonaventura a inizio azione e si rimane sull’1-0. Un’altra chance notevole arriva allo scadere del primo tempo. Calcio di rigore per la Fiorentina. Dal dischetto si presenta Ikonè che, tuttavia, spara in curva la sua conclusione.

Nella ripresa l’intensità del match cala drasticamente e gli errori abbondano. La Fiorentina prova a imbastire qualche azione importante, ma di chance se ne vedono poche. Nel finale, invece di vivere l’assalto dei viola, arriva il colpo da ko del Napoli. Il grande protagonista è il neo-entrato Zerbin. Al minuto 84′ Di Lorenzo crossa in mezzo da calcio piazzato e il classe 1999 “spizza” di testa per il 2-0. Passano pochi secondi e lo stesso Zerbin riceve palla al limite dell’area e non lascia scampo a Terracciano per il 3-0 finale.

Foto: LaPresse