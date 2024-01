Stefan Kraft vince i Mondiali di volo 2024 dimezzati, gara conclusa dopo la terza serie. Bresadola 15°

I Mondiali di volo di Bad Mitterndorf/Tauplitz finiscono, almeno per la gara individuale, con una certa quantità di amaro in bocca. Non tanto per il fatto che a vincere è Stefan Kraft, con l’austriaco che riesce così a trionfare in patria, ma perché la gara è stata interrotta dopo la terza serie delle quattro previste, vale a dire la prima odierna. Non solo: fino alle 16:00 era incerta anche la stessa prosecuzione della competizione a causa delle complesse condizioni di vento.

Tant’è: la giornata di oggi porta Kraft a saltare 228 metri con 223.9 punti, fatto che lo spedisce a quota 647.4 resistendo al rientro di Andreas Wellinger. Il tedesco recupera, ma finisce secondo pur saltando 229 metri e 227 punti con complessivo 645.2. Semmai, quello tradito dal vento è Timi Zajc: per lo sloveno pochissima fortuna, 209.5 metri e 206.9 punti per un totale di 642.7.

Alle loro spalle, sempre sfavoriti da un vento totalmente ballerino, Johann Andre Forfang e Lovro Kos: il norvegese e lo sloveno chiudono rispettivamente a 629.3 e 628.6. Sesto posto per il polacco Piotr Zyla a quota 626.4, poi settimo con merito il finlandese Niko Kytosaho a 613.9. Completano la top ten l’austriaco Michael Hayboeck a 610.1, il giapponese Ryoyu Kobayashi a 603.5 e il tedesco Stephan Leyhe a 588.8.

L’Italia piazza due uomini nei primi 20. Giovanni Bresadola continua nel solco di ieri e finisce 15° con 569.6 pur saltando sotto i 200 metri (197.5 e 184.9 punti), ma il vero lampo è di Alex Insam, che arriva a quota 224 con 206.7 e si spinge a rimontare fino al 18° posto con 557.1.

