Sport in tv oggi (mercoledì 10 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: sono in programma il Kooyong Classic, le qualificazioni degli Australian Open, ed i tornei ATP e WTA di tennis, le gare di Coppa del Mondo e di IBU Cup di biathlon, gli Europei di pattinaggio artistico, gli Europei di pallanuoto e molto altro ancora.

Scatterà questo pomeriggio la seconda fase ad eliminazione diretta degli Europei 2024 di pallanuoto maschile con i primi due ottavi: in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, conosceranno i primi due accoppiamenti dei quarti di finale.

Spettatrice interessata dei match odierni è l’Italia, già ai quarti, che venerdì 12 gennaio incontrerà la vincente di Montenegro-Germania, in acqua oggi alle 20.15. La vincitrice di Francia-Serbia, prevista alle ore 18.30, invece, affronterà nei quarti l’Ungheria.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 10 gennaio

00.00 Tennis, Australian Open: qualificazioni, 1° turno maschile (1° match dalle 00.00 Medjedovic-Cecchinato, Martinez-Passaro, 2° match dalle 00.00 Cobolli-Jin, Lokoli-Gaio, Pellegrino-Piros, 3° match dalle 00.00 Agamenone-Winter, Giannessi-Millman) – eurosport.it, discovery+

00.00 Tennis, Australian Open: qualificazioni, 1° turno femminile (1° match dalle 00.00 Dart-Brancaccio) – eurosport.it, discovery+

00.00 Tennis, ATP Auckland: ottavi di finale – a rotazione con gli altri tornei su Cielo (fino alle 07.00), Sky Sport Tennis (fino alle 12.30), Sky Sport Uno (fino alle 12.30), Sky Sport 251 (fino alle 06.00), Sky Sport 252 (fino alle 12.30), Sky Go, Now, Tennis TV

01.00 Tennis, Kooyong Classic: 1a giornata (1° match dall’1.00 Sinner-Polmans) – SuperTennis HD, SuperTenniX

01.00 Tennis, WTA Hobart: ottavi di finale – a rotazione con gli altri tornei su Cielo (fino alle 07.00), Sky Sport Tennis (fino alle 12.30), Sky Sport Uno (fino alle 12.30), Sky Sport 251 (fino alle 06.00), Sky Sport 252 (fino alle 12.30), Sky Go, Now, WTA TV

01.30 Tennis, ATP Adelaide: ottavi di finale (1° match dalle 01.30 Arnaldi-Jarry, 2° match dalle 01.30 Sonego-Korda, 4° match dalle 01.30 non prima delle 09.00 Musetti-Thompson) – a rotazione con gli altri tornei su Cielo (fino alle 07.00), Sky Sport Tennis (fino alle 12.30), Sky Sport Uno (fino alle 12.30), Sky Sport 251 (fino alle 06.00), Sky Sport 252 (fino alle 12.30), Sky Go, Now, Tennis TV

01.30 Tennis, WTA Adelaide: ottavi di finale – a rotazione con gli altri tornei su Cielo (fino alle 07.00), Sky Sport Tennis (fino alle 12.30), Sky Sport Uno (fino alle 12.30), Sky Sport 251 (fino alle 06.00), Sky Sport 252 (fino alle 12.30), Sky Go, Now, WTA TV

08.50 Rally, Dakar: 5a tappa – Nessuna copertura tv/streaming in diretta (sintesi su Eurosport 2 HD alle 21.00)

11.00 Biathlon, IBU Cup Val Ridanna: 7.5 km sprint femminile – Eurovision Sports Live

12.00 Pattinaggio artistico, Europei Kaunas: short program coppie d’artistico – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, dalle 13.10 Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: 2a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv/streaming

14.00 Ciclismo su pista, Europei Apeldoorn: 1a giornata, sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming

14.30 Biathlon, IBU Cup Val Martello: 10 km sprint maschile – Eurovision Sports Live

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: staffetta 4×6 km femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

16.15 Pattinaggio artistico, Europei Kaunas: short program individuale maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, dalle 18.25 Rai Sport HD, Rai Play, dalle 19.25 Rai Play 3

17.30 Volley, CEV Cup: Zawiercie-Milano – EuroVolley TV

18.00 Basket, Europe Cup: Arka Gdynia-Venezia – YouTube FIBA – The Basketball Channel

18.00 Calcio, Coppa Italia: Lazio-Roma – Italia 1, Mediaset Infinity

18.00 Basket, Euro Cup: Turk Telekom-Trento – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Volley, Champions League: Lubiana-Trento – DAZN

18.00 Volley, Champions League: Ankara-Piacenza – DAZN

18.00 Volley femminile, Champions League: Maritza Plovdiv-Scandicci – DAZN

18.30 Pallanuoto, Europei: Francia-Serbia – Eurovision Sport

19.00 Volley femminile, Champions League: Jedinstvo Stara Pazova-Milano – DAZN

19.00 Ciclismo su pista, Europei Apeldoorn: 1a giornata, sessione serale – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, dalle 19.05 Rai Sport HD, Rai Play

20.00 Volley femminile, CEV Cup: Chieri-Chemik Police – Nessuna copertura tv/streaming

20.00 Basket, Euro Cup: Venezia-Besiktas – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

20.15 Pallanuoto, Europei: Montenegro-Germania – Rai Play 2, Eurovision Sport, differita 23.50 Rai Sport HD

20.30 Basket, Champions League: Sassari-Cholet – DAZN

20.30 Basket, Europe Cup: Varese-Oradea – Youtube FIBA – The Basketball Channel

20.30 Basket femminile, Eurolega: Virtus Bologna-Villeneuve – YouTube EuroLeague Women

21.00 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan-Atalanta – Canale 5, Mediaset Infinity

Foto: LaPresse

