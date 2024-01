LIVE Musetti-Thompson, ATP Adelaide in DIRETTA: debutto contro l’australiano che ha sconfitto Nadal

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e l’australiano Jordan Thompson. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente della sfida che troverà ai quarti di finale uno tra il kazako Alexander Bublik ed il britannico Dan Evans.

Musetti, ventiduenne di Carrara, si presenta a questo appuntamento dopo aver sollevato al cielo l’insalatiera della storica Coppa Davis. Rinfrancato dal brillante successo di squadra, il toscano proverà a ritrovare la verve giusta per continuare a scalare il ranking ATP. Serve però indubbiamente incamerare punti anche sul cemento, superficie finora dal retrogusto dolceamaro per il carrarino, sconfitto sorprendentemente dal russo Kotov nel secondo turno dell’ATP di Hong Kong.

Dal canto suo Thompson, ventinovenne di Sydney, arriva al torneo che precede gli Australian Open dopo essersi issato fino alle semifinali in quel di Brisbane. Dal tennis equilibrato, l’australiano ha sorpreso il rientrante Rafael Nadal in una sfida che ha superato le tre ore di gioco. Partirà leggermente favorito, ma potrebbe soffrire le variazioni dell’azzurro.

Il secondo turno dell’ATP di Adelaide tra Lorenzo Musetti e Jordan Thompson sarà il quarto incontro sul campo centrale ed inizierà non prima delle 9.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport si offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: IPA Sport

