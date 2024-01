LIVE Lubiana-Trento, Champions League volley 2024 in DIRETTA: trasferta da non prendere sottogamba

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Lubiana–Trento, match valevole per la quinta giornata della Pool B della Champions League 2023-2024 di volley. Trasferta da non sottovalutare per la formazione leader della Superlega, ad un passo dalla matematica certezza della prima posizione, la quale potrà essere centrata già quest’oggi se la Itas conquisterà almeno due set nella sfida odierna.

La formazione di Angelo Lorenzetti sta disputando una stagione sin qui straordinaria: i gialloblu hanno perso solamente due match da ottobre, e al momento comandano sia la classifica della regular season in campionato che il girone in Champions League. In particolare, nel cammino europeo la Itas ha mostrato di essere quasi inattaccabile, concedendo solamente due set in quattro match, di cui uno proprio agli avversari odierni nella match d’apertura in Europa.

Anche se Lubiana non è riuscita nell’impresa di conquistare una vittoria nel proprio girone in Champions, i campioni di Slovenia non devono essere sottovalutati. La sfida d’andata tra le due formazioni, terminata con il punteggio di 3-1 in favore di Trento, ha visto comunque l’ACH Volley esprimersi su buoni livelli. Lubiana sarà caricata come non mai dal successo, ottenuto prima di Natale, sui rivali diretti del Calcit Kamnik per la prima posizione in campionato.

il cui via è programmato per le ore 18.00.

