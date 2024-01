LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2024 in DIRETTA: azzurre a caccia della top5, Wierer ancora assente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta femminile in programma a Ruhpolding (Germania), quinta tappa prevista per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Le ragazze inaugureranno la settimana di gara in Baviera, in cui saranno presenti anche una sprint e il successivo inseguimento, con una gara a squadre, la seconda nel giro di tre giorni dopo la gara disputatasi in Turingia a Oberhof.

Sulla carta, tre nazioni partono favorite sopra a tutte le altre, Norvegia, Francia e Svezia. A Oberhof le transalpine hanno arpionato il successo, trainate da una Julia Simon in formissima nello scorso weekend. Il Team Norge vorrà riscattarsi per la sconfitta rimediata in Turingia, dopo aver conquistato le due precedenti staffette stagionali, mentre la Svezia si aggrappa alle sorelle Oeberg. Quarta forza in campo la Germania, la quale vorrà alzare il proprio livello nella seconda tappa di casa.

Capitolo Italia: a Oberhof è arrivato un quarto posto tutto sommato positivo nel contesto che ha visto il quartetto azzurro brillare d’oro nei Mondiali della passata stagione. L’Italia non conterà anche in questa tappa su Dorothea Wierer, ancora alle prese con l’influenza che continua a perseguitarla da parecchie settimane. Le azzurre perciò si affideranno a Lisa Vittozzi, atleta che in Baviera si è espressa sempre su ottimi livelli. Sicure del posto nella gara di domani anche Samuela Comola e Rebecca Passler, mentre l’ultimo spot se lo giocheranno Michela Carrara e Hannah Auchentaller.

