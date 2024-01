LIVE Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: si gioca in campo neutro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna, Eurolega di basket 2024!

Le V-nere puntano al quarto successo consecutivo, per conservare il secondo posto con 14-5 di record alle spalle della sola capolista Real Madrid. Fari puntati su Tornike Shengelia e Marco Belinelli, con Isaia Cordinier ed ‘Iffe’ Lundberg pronti ad accendersi in qualsiasi momento della partita. Dopo la sfida odierna gli emiliani si sposteranno ad Istanbul (Turchia) per affrontare l’Efes nel secondo impegno settimanale in Europa.

Il Maccabi Tel Aviv cerca il pronto riscatto dopo la sonora sconfitta rimediata contro il Fenerbahce (109-74), con gli israeliani che si trovano in settima posizione grazie ad uno score di 11-8 fino a qui. I pericoli maggiori arrivano dalla coppia di playmaker/guardia composta da Lorenzo Brown e da Wade Baldwin IV, con Bonzie Colson e Josh Nebo pronti a controllare il perimetro ed il ferro sfidando i pari-ruolo Dunston e Zizic.

Palla a due che verrà alzata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 21:00 – partita che si disputa in campo neutro viste le note vicende extra-sportive. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo

