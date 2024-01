LIVE Maritza Plovdiv-Scandicci, Champions League volley femminile in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della quinta giornata della pool B di Champions League femminile di pallavolo tra la Savino del Bene Scandicci e la squadra campione di Bulgaria del Maritza Plovdiv. Il cammino della Savino del Bene Scandicci prosegue con la trasferta sul campo del Maritza Plovdiv, formazione bulgara che al momento in Champions ha vinto una sola partita lontano dalle mura amiche sul campo del Vasas Obuda al tie break e che all’andata è stata sconfitta nettamente a Firenze dalla squadra toscana.

La formazione di Barbolini arriva da un ottimo periodo: oltre ai quattro successi a fila fin qui ottenuti in Champions, la Savino del Bene occupa la terza posizione nella classifica della serie A1 alle spalle di Conegliano e Milano e in campionato ha una serie aperta di ben dieci successi a fila, con l’ultima vittoria ottenuta sabato scorso battendo 3-1 Busto Arsizio fra le mura amiche. Il Maritza Plovdiv, invece, è in testa alla graduatoria del campionato bulgaro, avendo vinto tutte e sette le partite fin qui disputate: l’ultimo successo è stato ottenuto dalle bulgare a inizio dicembre, prima della lunga sosta, sul campo dell’Hector Sofia penultima in classififica.

La squadra, allenata da Borislav Krachanov, tecnico anche della Nazionale Under 20 della Bulgaria, pjuò contare su una buona alzatrice, vecchia conoscenza del campionato italiano, Lora Kitipova, giramondo del volley e a Vicenza nella stagione 2015-2016, con esperienze in Azerbaijan, Germania, Russia, Romania nell’Alba Blaj, Ucraina e Kazakistan, nel Kuanysh, ultima società prima del ritorno in patria quest’anno al Maritza dove aveva già militato qualche anno fa. L’opposta è Dobrina Hristoskova, da tre anni al Maritza, mentre in banda giocano la statunitense Clara Debell, lo scorso anno in Finlandia a Kussamo e da quest’anno in forza alla squadra bulgara e la diciottenne Viktoria Koeva, prodotto del Levski Sofia ma già da tre anni in forza al Maritza.

Le centrali sono le giocatrici su cui Scandicci dovrà concentrare un po’ di attenzione: Borislava Saykova, servizio insidioso, lo scorso anno all’Arges Pitesti in Romania e Mariya Krivoshiyska, anche lei in passato in Romania ma da tre anni al Maritza. Il libero è Zhana Todorova, al secondo anno al Maritza dopo un’esperienza in Ucraina.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della sfida della quinta giornata della pool B di Champions League femminile di pallavolo tra la Savino del Bene Scandicci e la squadra campione di Bulgaria del Maritza Plovdiv, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 18.00!

