LIVE Jedinstvo Stara Pazova-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta in Serbia

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Jedinstvo Stara Pazova-Milano, match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League di volley femminile 2023-2024. La prima fase del massimo torneo continentale per club sta giungendo al termine ed Egonu e compagne vogliono chiudere in bellezza.

Milano al momento occupa al momento occupa la prima posizione nel gruppo A con 12 punti e 4 vittorie su 4 match giocati, il VakifBank insegue a 12 punti, ma con un match in più giocato e con una sconfitta subita proprio contro le lombarde. Lo Jedinstvo Stara Pazova, avversario di questa sera, occupa invece la terza posizione con 2 punti, una sola vittorie e 3 sconfitte. Nel match di andata Egonu e compagne si sono sbarazzate, senza faticare troppo, della compagine serba con un sonoro 3-0 e anche questa sera partiranno con tutti i favori del pronostico. E’ importante vincere e non lasciare set per strada per mantenere la prima posizione nel girone, in attesa del match decisivo contro il Vakifbank, che decreterà la squadra che si qualificherà direttamente ai quarti di finale.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo

