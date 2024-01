Calendario Europei pallanuoto 2024 oggi: orari 10 gennaio, programma, tv, streaming

Scatterà la seconda fase ad eliminazione diretta con i primi due ottavi: oggi, mercoledì 10 gennaio, in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, gli Europei 2024 di pallanuoto maschile conosceranno i primi due accoppiamenti dei quarti di finale.

Spettatrice interessata dei match odierni è l’Italia, già ai quarti, che venerdì 12 gennaio incontrerà proprio la vincente di Montenegro-Germania, in acqua oggi alle 20.15. La vincitrice di Francia-Serbia, prevista alle ore 18.30, invece, affronterà nei quarti l’Ungheria.

Per quanto concerne gli Europei 2024 di pallanuoto maschile, oggi per Montenegro-Germania ci sarà la differita in tv alle ore 23.50 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming per Montenegro-Germania sarà fruibile su Rai Play 2 ed Eurovision Sport, mentre per Francia-Serbia sarà disponibile su Eurovision Sport.

CALENDARIO EUROPEI 2024 PALLANUOTO OGGI

Mercoledì 10 gennaio – Zagabria, Croazia

Ottavi di finale

18.30 Francia-Serbia – Diretta streaming Eurovision Sport

20.15 Montenegro-Germania – Diretta streaming Rai Play 2, Eurovision Sport, differita tv 23.50 Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO 2024: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per Montenegro-Germania differita ore 23.50 Rai Sport HD.

Diretta streaming: per Montenegro-Germania Rai Play 2 ed Eurovision Sport, per Francia-Serbia Eurovision Sport

Foto: LiveMedia/Simone Boi

