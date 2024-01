Sport in tv oggi (martedì 30 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 30 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino con il gigante femminile di Kronplatz. Le azzurre vanno a caccia di soddisfazioni, con Federica Brignone che in particolare in cerca di riscatto dopo i risultati non entusiasmanti a Cortina. Proseguono nel frattempo le Olimpiadi Invernali giovanili in Corea del Sud, che tante soddisfazioni stanno regalando all’Italia.

In serata ci sarà da seguire la Champions League di calcio femminile con la Roma impegnata contro l’Ajax in trasferta: giallorosse costrette a vincere e a tener conto del riscontro tra Bayern e PSG. Questo e molto altro da seguire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 30 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 30 gennaio

02.00 Olimpiadi Invernali giovanili a Gangwon (Corea del Sud): sesta giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Olympic Channel. Clicca qui per il programma completo

08.00 Tennis, WTA Hua Hin: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kronplatz (Italia): prima manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Ciclismo, Alula Tour: prima tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Tennis, WTA Linz: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

(Giorgi vs Tauson 2° match e inizio programma dalle 12.00; Stefanini vs Cocciaretto 3° match e inizio programma dalle 12.00; Bronzetti vs Kerber 4° match e inizio programma dalle 12.00)

12.30 Tennis, ATP Montpellier: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Calcio, Coppa d’Asia: Uzbekistan vs Thailandia – Diretta streaming su Onefootball.

13.30: Sci alpino, Coppa del Mondo a Kronplatz (Italia): seconda manche gigante femminile – Diretta tv su Rai 2 HD e su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Calcio, Coppa d’Asia: Arabia Saudita vs Corea del Sud – Diretta streaming su Onefootball.

17.00 Atletica, World Indoor Tour a Ostrava (Polonia) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Calcio, Coppa d’Africa: Mali vs Burkina Faso – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Hamburg – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurolega: Besiktas vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Lietkabelis vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Paris vs Chelsea – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio femminile, Champions League: Real Madrid vs Hacken – Diretta streaming su DAZN.

19.45 Basket femminile, Eurolega: Valencia vs Schio – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.00 Basket, Eurocup: Venezia vs Prometey – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.00 Basket, Eurolega: Bayern vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne vs Fenerbahce – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Stella Rossa vs Valencia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Alba Berlino – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket femminile, Eurolega: Virtus Bologna vs Landes – Diretta streaming sul canale Youtube della competizione.

20.30 Basket, Eurocup: Joventut vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv/streaming.

21.00 Calcio, Coppa d’Africa: Marocco vs Sudafrica – Diretta tv/streaming su Sportitalia.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Bayern Monaco-PSG – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio femminile, Champions League: Ajax vs Roma – Diretta streaming su DAZN.

