Sport in tv oggi (giovedì 11 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 11 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Il Setterosa affronterà l’Olanda nella semifinale degli Europei di pallanuoto femminile. Abbuffata di tennis con Sinner che sfida Ruud al Kooyong Classic, Musetti contro Bublik nei quarti dell’ATP 250 di Adelaide, una marea azzurra nelle qualificazioni degli Australian Open.

Ricco piatto di sport invernali con la mitica discesa maschile di Wengen, la prova della discesa femminile di Altenmarkt, la staffetta maschile di biathlon a Ruhpolding, gli Europei di pattinaggio artistico. Da non perdere gli Europei di ciclismo su pista, in serata l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano, Conegliano nella Champions League di volley, Juventus-Frosinone di Coppa Italia e tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 11 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 11 gennaio

TENNIS – Australian Open, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+). Nardi-Sweeny (ore 00.00), Zeppieri-Dzumhur (ore 00.00), Vavassori-Coppejans (ore 00.00), Bellucci-Nava (ore 00.00), Bonadio-Carabelli (secondo match dalle 00.00), Gaio-Mensik (terzo match dalle ore 00.00), Passaro-Crawford (terzo match dalle ore 00.00), Cobolli-Hassan (terzo match dalle ore 00.00)

00.00 TENNIS – ATP 250 Auckland, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251-252; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta tv su Cielo fino alle ore 07.00 in rotazione con gli altri tornei)

01.00 TENNIS – Kooyong Classic (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX). Sinner-Ruud (secondo match dalle ore 01.00)

01.30 TENNIS – ATP 250 Adelaide, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251-252; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta tv su Cielo fino alle ore 07.00 in rotazione con gli altri tornei). Musetti-Bublik (quarto match dalle ore 01.30, il terzo inizia non prima delle ore 04.30)

03.00 TENNIS – WTA 500 Adelaide, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251-252; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv; diretta tv su Cielo fino alle ore 07.00 in rotazione con gli altri tornei)

03.00 TENNIS – WTA 250 Hobart, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251-252; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv; diretta tv su Cielo fino alle ore 07.00 in rotazione con gli altri tornei)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malaysia Open (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, sesta tappa: Shaybah-Shaybah (sintesi su Eurosport 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.15)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Dubai Invitational, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 08.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 08.30)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile individuale a Parigi: fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera femminile ad Altenmarkt-Zauchensee (non è prevista diretta tv/streaming)

12.15 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Short program femminile a Kaunas (diretta tv su Eurosport 2 fino alle ore 14.00 e poi su Eurosport 1 dalle ore 15.50; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Wengen (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SNOOKER – The Masters, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CICLISMO SU PISTA – Europei, seconda giornata: sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 BIATHLON – Staffetta maschile a Ruhpolding (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, IBU Live Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Alba Blaj-LKS Lodz, Prometey-Le Cannet (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Calcit Kamnik-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Praga-Maaseik (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free program coppie a Kaunas (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 18.40 e fino alle ore 20.25; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 PALLAMANO (Europei) – Tre partite: Olanda-Georgia, Portogallo-Grecia, Slovenia-Far Oer (diretta streaming su EHF Tv)

18.30 VOLLEY (Champions League) – Olympiakos-ZAKSA Kedzierzyn Kozle (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, seconda giornata: sessione serale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei, semifinali) – Spagna-Grecia (diretta streaming su Eurovision Sport)

19.00 GOLF (PGA Tour) – Sony Open in Hawaii, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 01.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 01.00)

20.00 CALCIO (Supercoppa Spagnola, semifinali) – Barcellona-Osasuna (diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio)

20.00 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Fenerbahce Istanbul (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Asterix Avo Beveren-Conegliano (diretta streaming su DAZN)

20.00 SNOOKER – The Masters, quarti di finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.15 BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Europei, semifinali) – Italia-Olanda (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup, ottavi di finale) – Sassari-Lattes Montpellier (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.30 PALLAMANO (Europei) – Tre partite: Danimarca-Repubblica Ceca, Norvegia-Polonia, Svezia-Bosnia Erzegovina (diretta streaming su EHF Tv)

20.45 BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 VOLLEY (Champions League) – Guaguas-Jastrzebski Wegiel (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, quarti di finale) – Juventus-Frosinone (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity)

Foto di Andrea Masini/DBM

