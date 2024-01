LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2024 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della staffetta maschile di Ruhpolding. La Coppa del Mondo di Biathlon continua nella località della Baviera, dove nel weekend si terranno anche le prove sprint e ad inseguimento. Gli azzurri, dopo l’ottima staffetta di Oberhof, provano a bissare il podio colto nella prima tappa tedesca confermando il quartetto visto in pista domenica.

Elia Zeni potrà testarsi nuovamente al lancio, con le successive frazioni affidate rispettivamente a Didier Bionaz, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Sarà ancora una volta caccia alla Norvegia, che tuttavia dovrà fare a meno di Johannes Boe. L’asso norvegese è alle prese con un malanno di stagione ed è stato esentato dal disputare la staffetta. Al suo posto il rientrante e polemico Vetle Christiansen. Due cambi nella formazione della Germania, che inserisce Strelow e Kuehn nella prima metà di gara, mentre la Svezia conferma in blocco il quartetto di Oberhof. Per la Francia sostituzione al lancio con Perrot in prima frazione e Fabien Claude a seguire.

La staffetta maschile di Ruhpolding inizierà alle 14.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.com e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: Federico Angiolini

