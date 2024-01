LIVE Dakar 2024, tappa di oggi in DIRETTA: c’è la super frazione marathon di 48 ore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa della 46a edizione della Dakar. Arriva il momento tanto atteso della frazione marathon che terrà impegnati i piloti per ben 48 ore.

La sesta tappa non sarà infatti giornaliera come le altre, ma si svilupperà su due giorni: i 781 chilometri con partenza e arrivo Shubaytah, saranno affrontati infatti 48 ore. Allo scoccare delle 16.00 di oggi tutti i veicoli dovranno fermarsi al primo bivacco che incontreranno, senza collegamento e quindi senza cognizione delle prestazioni dei rivali. I concorrenti si accamperanno e ripartiranno poi alle 7.00 di domani mattina per completare il restante tratto del percorso.

Inoltre, i concorrenti non potranno contare sull’assistenza delle rispettive squadre. Potranno aiutarsi a vicenda durante la serata ma saranno distribuiti su otto diversi bivacchi. Il conteggio del tempo verrà effettuato dopo circa 626 chilometri di prova speciale. L’immenso deserto sarà la sede di questa speciale tappa. Il terreno si presta a due percorsi distinti, uno per moto e quad e l’altro per auto e camion.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta tappa della 46a edizione della Dakar. Aggiornamenti a partire dalle 7.30. Buon divertimento.

Foto: IPA Agency

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...