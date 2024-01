LIVE Sci alpino, Prova discesa Altenmarkt 2024 in DIRETTA: Brignone e Goggia prendono le misure di una pista impegnativa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima e unica prova verso la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Una sola occasione per le ragazze per studiare una pista impegnativa.

Si torna ad Altenmarkt-Zauchensee, dopo un anno in cui il calendario non ha previsto la tappa nella località salisburghese. Weekend fondamentale in ottica Coppa del Mondo, con Mikaela Shiffrin costretta ai box causa influenza, e Federica Brignone che può operare il sorpasso (232 punti di differenza) per continuare a sognare in una stagione fino ad ora sfavillante. In programma due superG per venerdì e domenica, mentre sabato ci sarà una discesa libera. Questo il motivo della prova di oggi, che sarà l’unica per tutte per ritrovare le giuste sensazioni su un pendio tutt’altro che scontato.

Sofia Goggia arriva in Austria con la fiducia del gigante, e due pettorali rossi sulle spalle da difendere. L’azzurra due anni fa qui è caduta in discesa, rimediando una botta mica male, ma fino a quel momento stava letteralmente dominando. Con una sola prova è anche possibile che la bergamasca spingerà, quindi non sarebbe una sorpresa vederla in cima alla classifica. Dieci le italiane in tutto al via, con curiosità per vedere all’opera la giovane Vicky Bernardi. Vogliono farsi valere anche le padrone di casa austriache, alla ricerca del primo successo stagionale al femminile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE prima e unica prova verso la discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile.. Si comincia alle 10.45, esattamente l’orario previsto anche per la partenza nel giorno di gara. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: LaPresse

