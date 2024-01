Speed skating, Maurizio Marchetto: “Agli Europei vogliamo dare il 100%. Abbiamo un gruppo importante”

L’Italia dello speed skating è pronta, dopo 10 podi in Coppa del Mondo nella prima parte di stagione, a giocarsi medaglie e ambizioni continentali importanti negli imminenti Europei 2024 di Heerenveen in Olanda, dal 5 al 7 gennaio.

A tal proposito, il direttore tecnico azzurro Maurizio Marchetto, che insieme all’allenatore Matteo Anesi ha convocato 12 elementi per la rassegna in terra olandese, si è così espresso al sito federale FISG: “Dopo le tappe di Coppa del Mondo abbiamo ripreso gli allenamenti e siamo tornati a caricare in vista di questa seconda parte di stagione che inizia forte e non conosce pause; ora dobbiamo smaltire quel lavoro ma a Heerenveen siamo intenzionati a dare il 100%”.

Poi entrando nello specifico ha detto: “Saremo presenti in tutte le distanze ad eccezione della Team Sprint. Sui 5000 abbiamo fatto sin qui molto bene e conosciamo anche le potenzialità di Giovannini nella mass start. Nel Team Pursuit ci scontreremo contro i fortissimi olandesi e norvegesi ma vogliamo farci valere”.

Infine Maurizio Marchetto ha concluso la sua analisi: “Lorello e Trentini stanno mostrando cose buone sui 1500 metri e sappiamo anche cosa può dare Bosa nelle distanze sprint. Da Pergher ci aspettiamo un buon 500 mentre Lollobrigida deve pensare a proseguire il suo percorso di reinserimento sebbene, come da sua natura, abbia grande voglia di competere e andare forte“.

Foto: Lapresse

