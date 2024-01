Speed skating, Francesca Lollobrigida festeggia il bronzo agli Europei 2024 con il piccolo Tommaso – VIDEO

Una medaglia che rimarrà nel cuore. Francesca Lollobrigida ci sperava in questi Europei 2024 di speed skating di Heerenveen (Paesi Bassi) di tornare sul podio dopo l’anno di stop e l’essere diventata mamma. La pattinatrice romana ce l’ha fatta, ha vinto il bronzo nell’amata Mass Start e concluso alla grande un ritorno alle competizioni di alto livello.

Sì, perché Francesca prima di questa medaglia aveva messo in fila una serie di grandi prestazioni: i due quarti posti nel Team Pursuit e nei 1500 metri, sfiorando il podio nella prima circostanza, e il quinto posto nei 3000 metri. In tutte queste prove i riscontri cronometrici sono stati rilevanti, in relazione al percorso affrontato dall’azzurra.

Il periodo di stop e la gravidanza rappresentavano un’incognita per la ripresa agonistica ad alto livello, ma Francesca ha fugato i dubbi già dal suo approccio non appena è tornata ad allenarsi. I risultati sul ghiaccio sono stati la logica conseguenza. Per questo, la prima medaglia da mamma, la settima nel computo complessivo in carriera agli Europei, ha un sapore particolare.

Non poteva che essere dunque speciale la cerimonia di premiazione sul podio alla Thialf Arena, dove Lollobrigida ha voluto condividere la sua gioia con il piccolo Tommaso, suscitando i sorrisi anche delle rivali olandesi, Marijke Groenewoud e Irene Schouten, oro e argento nella specialità. Di seguito il video:

