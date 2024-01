Speed skating, Italia quinta nel Team Pursuit femminile a Salt Lake City. 7° Alessio Trentini nei 1500 metri

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio dello Utah Olympic Oval di Salt Lake City (USA), quinta tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Detto del terzo posto dell’Italia nella prova dell’inseguimento a squadre in una gara che regalato anche il record del mondo degli Stati Uniti, soddisfazioni sono arrivate anche per il Bel Paese nella medesima specialità al femminile.

Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani e Laura Lorenzato si sono classificate in quinta posizione, sbriciolando il primato nazionale che durava da circa 10 anni e abbattendo il muro dei 3′: dal 3:00.83 si è passati al 2:58.90. Un segnale di vitalità importante in una prova nella quale il Canada si è imposto in 2:54.07, precedendo il Giappone (2:55.51) e gli USA (2:57.66).

Dopo lo splendido podio di ieri nei 1000 metri, David Bosa non si è ripetuto nei 500, conclusi in 13ma posizione (34.47). A imporsi è stato il fenomenale americano Jordan Stolz che in 33.96 ha stabilito il proprio personale, a precedere il canadese Laurent Dubreuil (34.05) e il giapponese Yuma Murakami (34.16).

Stolz che ha fatto suoi anche i 1500 metri con il crono di 1:40.87 davanti al cinese Ning Zhongyan (1:41.78) e all’olandese Wesly Dijs (1:42.77). Molto bene Alessio Trentini che con il personale ha ottenuto il settimo posto finale in 1:43.48. Nella Division B di questa specialità sono da segnalare il sesto posto di Daniele Di Stefano (1:44.65 personale) e il 13° di Francesco Betti (1:45.18, personale). Nei 500 metri della Division B ottima terza posizione per la giovane Serena Pergher che con il personal best di 38.07 ha fatto vedere le sue qualità.

Foto: LaPresse