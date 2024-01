Sofia Goggia torna in alto in gigante: “Ci ho provato, è stata una liberazione. Agazzi mi ha preso per mano”

Sofia Goggia prosegue nel suo percorso di crescita tra le porte larghe e, sei anni dopo il terzo posto a Kranjska Gora del 6 gennaio 2018, torna finalmente tra le prime cinque in un gigante di Coppa del Mondo conquistando una preziosa quinta piazza a Kronplatz. La fuoriclasse bergamasca si è resa protagonista di una bella rimonta nella seconda parte di gara sulla “Erta”, recuperando ben tre posizioni grazie al secondo tempo di manche e chiudendo a soli tre decimi dal podio.

“Sono molto contenta. L’unica cosa che posso rimproverarmi oggi è l’ultima parte della prima manche, dove veramente mi sono addormentata nel ritmo. In questa seconda sono scesa non pensando più a fare delle manche buone ma non ottime, e ci ho provato. Sapevo che nella parte alta avrei potuto sciare forte e spingerle un po’ al limite. Poi sono entrata nel buio e non vedevo niente. Io patisco molto le condizioni di visibilità quando sciamo nell’ombra e la neve sembra azzurra“, racconta l’azzurra ai microfoni della Rai.

“Quando ho visto che ero prima e ho realizzato di aver fatto un’ottima manche, è stata un po’ una liberazione. In questa specialità era da ormai tre anni che non riuscivo ad essere lì e devo ringraziare il mio allenatore Luca Agazzi, che mi ha presa e portata per mano in questo percorso tecnico insieme al DT Rulfi. Sono davvero contenta di essere riuscita finalmente ad esprimermi sui miei livelli passati. Ci ho messo tanto impegno, una mole di lavoro allucinante, e ho fatto bene“, aggiunge la vice-campionessa olimpica in carica di discesa.

