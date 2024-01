Sofia Goggia su Jannik Sinner: “Ci ha riavvicinati al tennis. Porta in alto la nostra bandiera”

Mancano pochissime ore ad una delle partite più importanti per il tennis italiano: Jannik Sinner infatti sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open e ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con il fenomeno serbo, numero uno al mondo.

A lanciare l’altoatesino una delle stelle dello sci alpino italiano: Sofia Goggia, che domani scenderà in pista a Cortina d’Ampezzo per la discesa libera di Coppa del Mondo.

Le parole dell’azzurra: “Sinner è un ragazzo che ci ha riavvicinati al tennis. Stupisce di lui la maturità agonistica nonostante la giovane età e la compostezza e l’equilibrio mentale che riesce ad avere in qualsiasi situazione che vinca o che non vada come sperato”.

E aggiunge: “Riesce sempre a essere molto lucido ed è qualcosa che sicuramente gli ruberei. Io a trent’anni non ho ancora imparato a sciare come vorrei, lui è andato a sciare tre giorni e ha già più parallelismo di me. Penso però che questa sia una dote naturale”.

L’augurio: “Tifiamo tutti per te, porta in alto i colori della nostra bandiera!”.

Foto: Lapresse