Sci alpino, a Beaver Creek la prima discesa della stagione. Sofia Goggia vuole lasciare il segno

Tutto pronto a Beaver Creek per la prima discesa libera femminile della stagione. Sofia Goggia ha scaldato i motori in questa tre giorni di prove cronometrate, andando continuamente in progressione. Partita con un dodicesimo posto, la bergamasca ha poi chiuso seconda e ieri ha totalmente dominato la concorrenza. Sicuramente l’accorciamento del tracciato ha agevolato l’azzurra, visto che sono stati tolti i primi trenta secondi di gara, quelli più insidiosi per Goggia.

In ogni casa le sensazioni della bergamasca sono davvero ottime, in quella che resta comunque la sua prima gara della stagione. La Birds of Prey è una pista che non concede errori e soprattutto Sofia dovrà gestire al meglio proprio quella prima parte del tracciato, la più tecnica, dove l’azzurra deve perdere il meno possibile dalle rivali, prima fra tutte Lara Gut-Behrami.

La svizzera è sicuramente la principale avversaria di Goggia e soprattutto ha un feeling davvero speciale con la località del Colorado. Infatti la Coppa del Mondo femminile torna a Beaver Creek undici anni dopo e proprio nel 2013 Gut-Behrami centrò una fantastica doppietta tra discesa e superG.

Chiaramente della partita per la vittoria c’è l’austriaca Cornelia Huetter, detentrice delal coppa di discesa. Nel lotto delle outsider di lusso si inseriscono assolutamente la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Attenzione anche alle padrone di casa americane, come Breezy Johnson e Lauren Macuga che nelle prove hanno saputo andare molto forte e potrebbero piazzare la sorpresa.

In casa Italia fari puntati ovviamente su Federica Brignone, che si era imposta nella prima prova cronometrata ed era poi giunta terza nella seconda. La valdostana può assolutamente giocarsi il podio, ma dovrà far subito bene dalla parte tecnica iniziale, dove deve costruirsi il proprio vantaggio.

Sarà anche la gara del ritorno di Elena Curtoni, ferma dalla scorsa stagione e che sta ancora cercando la miglior condizione. Laura Pirovano può piazzare il colpo in Top-10, mentre Marta Bassino sembra essere più pronta per il superG di domani. Attenzione a possibili colpi a sorpresa con le due sorelle Delago.