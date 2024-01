Sofia Goggia non incanta in superG: “Frenato troppo dove ero caduta, il podio era alla portata”

Sofia Goggia si è dovuta accontentare dell’ottavo posto nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca non è risultata impeccabile nel terzo settore sulla pista austriaca e così al traguardo ha accusato un ritardo di 48 centesimi dalla svizzera Lara Gut, capace di imporsi davanti alle austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner. L’azzurra non è riuscita a ripetere il successo ottenuto nella discesa libera di ieri.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai, risultando un po’ sottotono a livello umorale rispetto agli standard di enorme piglio caratteriale a cui ci ha abituato: “Credo di avere disputato una buona prova nel complesso. Ho frenato troppo dove sono caduta l’altro giorno e ho perso velocità. Il podio era alla portata, ma prendo il buono da questa gara“.

L’azzurra ha tracciato anche un bilancio dell’intera trasferta in terra austriaca: “Sabato e domenica nel complesso buono. Molto positivo ieri, positivo oggi anche se sono “solo” ottava. Ottimo in discesa, un po’ carente in superG ma ci sta sbagliare. Ora andiamo a casa, qualche giorno di riposo e poi preparerò Cortina“. La nostra portacolori ha confermato che non prenderà parte al gigante di Jasna.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...