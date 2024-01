Sofia Goggia annuncia il forfait per il gigante di Jasna: la motivazione e il programma delle prossime gare

Sofia Goggia è tornata a risplendere in discesa libera, vincendo l’attesissima gara di Altenmarkt valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha primeggiato con grande disinvoltura sulla pista austriaca e ha conquistato il 24mo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, difendendo brillantemente il pettorale rosso di leader della classifica di specialità (in precedenza era stata seconda a St. Moritz e quarta in Val d’Isere). Si tratta del secondo sigillo stagionale dopo quello in superG a St. Moritz.

In questa stagione c’è stata una novità agonistica per Sofia Goggia, che ha deciso di presentarsi in maniera costante alle gare di gigante, dopo aver affrontato questa specialità con il contagocce nel corso del 2022 e della prima parte del 2023. La bergamasca ha ottenuto buoni risultati tra le porte larghe negli ultimi mesi: 16ma a Soelden, nona a Killington, settima e decima a Tremblant, ottava a Lienz, dodicesima a Kranjska Gora. L’azzurra ha però deciso di non prendere parte al prossimo appuntamento in questa disciplina.

La 31enne ha infatti annunciato, in una videointervista concessa dopo il sigillo di Altenmarkt, che non affronterà la trasferta di Jasna (Slovacchia), dove la Coppa del Mondo sbarcherà per un gigante e uno slalom nel weekend del 20-21 gennaio. La nostra portacolori ha spiegato le proprie ragioni in maniera trasparente: “Non ha senso a livello logistico. Sarebbe una trasferta troppo dispendiosa a livello fisico. Mi allenerò sul San Pellegrino per un richiamo nella velocità con un blocco tecnico. Poi mi concentrerò su Cortina“.

Sofia Goggia tornerà dunque in pista a Cortina d’Ampezzo, dove dal 26 al 28 gennaio sono previste due discese libere e un superG validi per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sull’Olimpia delle Tofane, che ospiterà anche le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sarà chiamata a difendere il pettorale rosso nella specialità prediletta. A seguire il calendario proporrà il gigante di Kronplatz (30 gennaio) e le gare veloci di Garmisch (una discesa e un superG nella località tedesca il 3-4 febbraio).

Foto: FISI/Pentaphoto

