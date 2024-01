Snowboard: Italia in grande spolvero nelle qualificazioni del PGS di Scuol

Si sono appena concluse in quel di Scuol le qualificazioni dello slalom gigante in parallelo, terza tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard. Una sessione che ha visto ancora protagonisti gli atleti della Nazionale italiana.

Grande è stata in tal senso la risposta in ambito femminile con il secondo e il terzo posto di Elisa Caffont e Lucia Dalmasso. La prima ha conquistato un totale di 1:26.24, racimolando +1.17 complessivo sulla leader sulla tedesca Ramona Thereresia Hofmeister. La seconda ha invece registrato 1:26.44. Dentro anche Jasmin Coratti, dodicesima con 1:28.74.

Bene anche il comparto maschile per merito del terzo posto Edwin Coratti, il quale ha eseguito due run da 1:20.67, rimanendo in scia di Tim Mastnak, primo in 1:20.423, e di Benjamir Karl, secondo con una differenza di +0.12 rispetto all’azzurro.

Quarta moneta poi per Daniele Bagozza (1:20:68), mentre Maurizio Bermolini ha centrato la settima piazza con un distacco di +1.20. Rientrano nei sedici poi anche Roland Fischnaller (dodicesimo con 1:21.83) ed Aaron March (tredicesimo a +.1.45). Niente da fare invece per Mirko Felicetti, rimasto attardato al ventiseiesimo posto con il tempo di 1:23.38. Le finali si svolgeranno a partire dalle 13:30.

Foto: Pentaphoto

