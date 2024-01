Snowboard, Bormolini vince a Bad Gastein: “Un posto speciale”. Coratti: “Secondo podio di fila: senza parole”

Maurizio Bormolini ha vinto il PSL di Bad Gastein, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard. L’azzurro si è imposto in maniera perentoria nello slalom parallelo andato in scena nella località austriaca, mentre Jasmin Coratti ha conquistato un bel terzo posto nella gara femminile. I nostri portacolori hanno espresso tutta la loro soddisfazione attraverso i canali federali.

MAURIZIO BORMOLINI: “È un posto speciale per me: questa pista la sento proprio mia e non è un caso se qui ho raccolto i migliori risultati della mia carriera: ho vinto le due ultime edizioni e sono davvero emozionato e gasatissimo. Ho già ottenuto in stagione una vittoria sia in gigante che in slalom: mi ritengo oltremodo soddisfatto, anche per l’ottimo set-up raggiunto con tavola e scarponi”.

JASMIN CORATTI: “Sono davvero contenta, non mi aspettavo questo secondo podio consecutivo: mi lascia senza parole. Ora obiettivo puntato sulla tappa bulgara, con l’intento di puntare sempre alla finale”.

Fonte: Ones Media Houss

