Snowboard, altra doppietta azzurra! Daniele Bagozza precede Coratti nel PSL di Pamporovo

L’Italia continua a dar spettacolo nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo: arriva in quel di Pamporovo, in Bulgaria, la sesta vittoria della stagione nel massimo circuito internazionale (tra uomini e donne), questa volta in PSL. Oggi a trovare la doppietta è stato Daniele Bagozza: sulle nevi bulgare c’è l’uno-due, anche questo secondo in stagione, con Edwin Coratti in seconda posizione.

Azzurri strepitosi al maschile già nelle qualifiche, con Coratti che era primo e Bagozza terzo, autori di un percorso perfetto nelle fasi finali che ha visto il derby in finale, nel quale il classe 1995 è riuscito a prevalere di 63 centesimi. Terza piazza per il padrone di casa Radoslav Yankov, che si è aggiudicato la finalina sul coreano Lee Sangho.

Nella grande giornata italiana da segnalare i quarti di finale dei veterani Aaron March e Roland Fischnaller, mentre si è fermato agli ottavi Maurizio Bormolini. In chiave classifica generale tutto apertissimo con il leader Benjamin Karl uscito anch’egli al primo turno.

Al femminile torna in gara e torna subito a vincere il fenomeno Ester Ledecka: la ceca domina in lungo e in largo battendo nella finalissima la leader di Coppa Ramona Theresia Hofmeister. Terza posizione per la giapponese Tsubaki Miki. In casa azzurra eliminata ai quarti di finale Lucia Dalmasso, fuori agli ottavi invece Jasmin Coratti.

