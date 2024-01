Slittino naturale, dominio azzurro a Laas! Tripletta nella gara femminile, poker tra gli uomini!

L’Italia chiude un weekend stellare a Laas (Bolzano), seconda tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista naturale 2023-2024. Dopo il successo nel doppio di ieri, oggi le gare di singolo hanno visto i nostri portacolori ottenere risultati sensazionali. Tripletta in campo femminile, addirittura quattro su quattro tra gli uomini.

Iniziamo dalla gara femminile. L’immensa Evelin Lanthaler domina entrambe le manche e chiude con il tempo complessivo di 2:08.81 (1:04.13 e 1:04.68) con ben 1.86 secondi di margine su Daniela Mittermair (1:05.20 e 1:05.47) mentre completa il podio un’altra azzurra, Nadine Staffler a 2.07. Per lei prima manche in 1:05.30, seconda in 1:05.58.

Quarta posizione per l’austriaca Riccarda Ruetz a 2.11, quinta per la tedesca Lisa Walch a 2.13 (era seconda dopo la prima discesa), quindi sesta un’altra azzurra, Jenny Castiglioni a 2.92. In classifica generale, a questo punto, l’azzurra prosegue nel suo percorso netto con 200 punti contro i 145 di Daniela Mittermair e Riccarda Ruetz.

Nella gara maschile arriva addirittura un poker azzurro! Daniel Gruber vince la gara con il tempo complessivo di 2:08.57 (prima manche 1:03.93, seconda 1:04.64) con 38 centesimi di margine su Patrick Pigneter (1:04.18 e 1:04.77) e 57 su Fabian Brunner (1:04.20 e 1:04.94). Quarta posizione per Florian Clara a 82 centesimi per completare l’apoteosi tricolore. Quindi e sesti gli sloveni Ziga e Vid Kralj a 1.09 e 1.98.

Passando alla situazione della graduatoria generale, Patrick Pigneter è primo con 185 punti contro i 150 di Daniel Gruber ed i 131 di Michael Scheikl, quindi è quarto Florian Clara con 130. L’Italia domina anche nella classifica per Nazioni con 1.499 punti dopo due appuntamenti, contro i 933 dell’Austria ed i 461 della Slovacchia.

Foto: FIL

